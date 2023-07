Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 20.07.2023, zwischen 6.15 Uhr und 11 Uhr wurde ein am Straßenrand in der Merklinstraße in Waldkirch geparkter Pkw durch Unbekannte beschädigt. Offenbar wurde der linke Außenspiegel abgetreten. Es kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass dieser Schaden auch durch eine Verkehrsunfallflucht entstanden ist.

Der Sachschaden dürfte bei rund 400 Euro liegen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas verdächtiges beobachtet haben.

