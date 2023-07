Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 20.07.2023, gegen 06:35 Uhr befuhr eine 52-Jährige Autofahrerin die Friedrich-Meyer-Straße in Teningen und übersah offenbar den an der Kreuzung zur Emmendinger Straße bevorrechtigten 49-jährigen Fahrradfahrer.

In der Folge kam es zur Kollision, wobei der Radfahrer auf die Fahrbahn stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell