Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger angefahren

Altenburger Land (ots)

Kriebitzsch/Zechau: Am 14.07.2023 ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Rositz und Zechau ein Verkehrsunfall. Gegen 19:00 Uhr ging eine 42-jährige Fußgängerin von Rositz in Richtung Zechau spazieren und lief dabei an der rechten Straßenseite. Zu dieser Zeit befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw VW die Straße in gleicher Richtung, übersah die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

