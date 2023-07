Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einfahrtsversuch in Tiefgarage gescheitert - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin versuchte am Freitag, 21.07.2023, kurz vor 02.00 Uhr, in der Käppelinstraße in eine Tiefgarage einzufahren. Sie fuhr wohl vor das Tor, stieg aus und versuchte das Tiefgaragentor zu öffnen. Als dies nicht gelang stieg sie wieder in ihren Pkw und fuhr rückwärts die Tiefgarageneinfahrt hoch. Dabei kollidierte sie mehrfach mit der linken Gebäudewand der Tiefgarageneinfahrt. Wieder auf der Käppelinstraße angekommen fuhr sie weiter rückwärts und kollidierte mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Unfall könnte eine Alkoholisierung der 49-Jährigen gewesen sein. Ein durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von etwa 1,7 Promille. In einem Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

