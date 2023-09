Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung unter Jugendlichen

Eine handfeste Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, bei der ein 16-Jähriger durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt wurde, ereignete sich am Sonntagnachmittag in der Franz-Stapf-Straße. Den bisherigen Kenntnissen zufolge waren die Jugendlichen nach einem zurückliegenden Streit aneinandergeraten. Der 16-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ravensburg

Unfall mit Sachschaden

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Ravensburger Straße entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Abt-Mauch-Straße und wollte im Einmündungsbereich nach rechts in die Ravensburger Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Linienbus, woraufhin es zum Unfall kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weingarten

Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich - Begleiter ebenfalls alkoholisiert

Mittelschwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, hat sich ein betrunkener Radfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 1 Uhr in der Wolfegger Straße alleinbeteiligt gestürzt ist. Eine Atemalkoholmessung ergab beim 35-Jährigen über zwei Promille, seine drei Begleiter im Alter von 32, 36 und 37 Jahren waren ebenfalls deutlich alkoholisiert. Alle vier Männer mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben, ihnen droht eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bad Wurzach

Streitigkeit zwischen Auto- und Radfahrer

Am Sonntagmittag kam es in der Weitprechtser Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Auslöser sei gewesen, dass der Pkw-Fahrer den Radfahrer mit zu wenig Seitenabstand überholt habe. Auf gegenseitige Beleidigungen der 38 und 61 Jahre alten Männer soll der Autofahrer den Radler ausgebremst, der Radfahrer wiederum eine Delle in den Wagen geschlagen haben. Beide müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Aitrach

Unfall fordert zwei Leichtverletzte

Verletzungen trugen ein Motorradfahrer und sein Sozius am Sonntagmittag beim Zusammenstoß mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine im Ortsteil "Oberhausen" davon. Der 66-jährige Fahrer der Zugmaschine wollte nach links abbiegen und übersah dabei das bereits von hinten überholende Kraftrad eines 27-Jährigen. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Vorderrad des Sattelschleppers, wurde abgewiesen und rutschte mit seinem Begleiter über die Fahrbahn hinweg in ein Feld. Beide wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro, bei der Zugmaschine in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Leutkirch

Unfallflucht auf der Autobahn

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16 Uhr auf der A 96 zwischen der Anschlussstelle Leutkirch-Süd und Kißlegg bittet die Polizei um Hinweise. Der unbekannte Fahrer eines blauen Autos fuhr die Auffahrt in Leutkirch-Süd in Fahrtrichtung Lindau auf und scherte vom Beschleunigungsstreifen unmittelbar vor einem 34-jährigen Mercedes-Fahrer ein. Um eine Kollision zu verhindern wich der 34-Jährige auf die linke Fahrspur aus und kollidierte dort mit dem Wagen einer 25-Jährigen. An den Autos entstand dabei Sachschaden von insgesamt etwa 2.500 Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter. Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

