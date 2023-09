PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Am Sonntag dem 17.09.2023 kommt es um 10:50 Uhr zu einem Bootsbrand im BMK Yachthafen in Langenargen. Das am Steg liegende Segelboot hat einen Elektromotor verbaut, welcher mittels einem fest verbauten LiFePO4 Akku mit Strom versorgt wird. Während des Ladevorgangs befinden sich die beiden 8- und 4-jährigen Kinder an Bord. Die Eltern halten sich in Sichtweite an Land auf. Plötzlich fängt der in ...

