Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 17.09.2023 aus dem Landkreis Ravensburg

Weingarten/Aulendorf (ots)

Polizei Weingarten deckt mehrere Trunkenheitsfahrten auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Weingarten verstärkt Verkehrsteilnehmer auf Alkoholbeeinflussung. Gegen 21.50 fuhr der 39jährige Fahrer eines Dacia auf der Schussenstraße. Er war deutlich alkoholisiert; ein Alcotest ergab über 3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein noch vor Ort einbehalten. Ein Fahrradfahrer stürzte gegen 01.30 Uhr in der Wolfegger Straße. Er war in einer Gruppe von drei Fahrradfahrern im Alter von 33 bis 42 Jahre unterwegs. Bei allen dreien wurden Atemalkoholwerte von zum Teil weit über 1.6 Promille festgestellt. Es wurde jedem eine Blutprobe entnommen. Schon um 20.50 Uhr hielten die Beamten in Aulendorf einen 44jährigen Autofahrer an, der ebenfalls deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen alle genannten Verkehrsteilnehmer leiteten die Beamten Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Weingarten

Junge Männer schlagen Scheibe ein und flüchten.

Mehrere junge Männer im geschätzten Alter zwischen 15 bis 20 Jahre schlugen bereits am Freitag gegen 20.00 Uhr an einer Gaststätte in der Heinrich-Schatz-Str. eine Scheibe ein. Anschließend flüchteten sie in nördliche Richtung. Die Höhe des Schadens ist momentan noch nicht bekannt.

Wangen

90jähriger streift Pedelecfahrer

Der 90jährige Fahrer eines Mercedes fuhr am Samstagnachmittag von Wangen stadtauswärts in Richtung Neuravensburg. Dabei übersah er einen vorausfahrenden 66jährigen Pedelecfahrer und streifte ihn bei der Vorbeifahrt. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 90jährige weder geistig noch körperlich in der Lage war, Kraftfahrzeuge sicher zu führen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 4000 Euro.

Leutkirch

Unfall durch Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Unfallverursacher geht flüchtig

Ein blauer Pkw fuhr am Samstag gegen 15.55 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen auf die BAB 96 bei Leutkirch-Süd in Richtung Lindau ein. Anschließend zog er ruckartig auf den rechten Fahrstreifen der BAB. Ein dort fahrender Mercedes-Benz musste seinerseits nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte er seitlich mit einem links neben ihm fahrenden Pkw Suzuki. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Das verursachende Fahrzeug ging flüchtig. Zeugen die Angaben zum Flüchtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg (Tel. 07563/90990) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell