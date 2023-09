Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Überholvorgang führt zu zwei Verletzten - Verursacher begeht Unfallflucht

Pfullendorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls nach einem gefährlichen Überholmanöver am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr auf der L 456 zwischen Pfullendorf und Krauchenwies. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge überholte ein grauer oder dunkler Kleinwagen in Größe eines VW Polo in Richtung Pfullendorf fahrend in Höhe Weihwang in einer langgezogenen Rechtskurve, als ihm ein Audi entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, leitete der 48-jährige Audi-Fahrer eine Vollbremsung ein. Während der Kleinwagen den Überholvorgang beendete und in Richtung Pfullendorf weiterfuhr, prallte eine dem Audi nachfolgende 62-jährige Fiat-Lenkerin mit ihrem Wagen so heftig in das Heck des Audis, dass sich der Fiat überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Hierdurch wurde die 62-Jährige nach jetzigem Stand schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung, zu der auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 48-Jährige zog sich eher leichtere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ebenfalls vor Ort im Einsatz war die Feuerwehr. Der Polizeiposten Pfullendorf sucht nun nach der oder dem Unbekannten in dem Kleinwagen und bittet weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder zur Identität der Fahrerin oder des Fahrers geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

