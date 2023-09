Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg

Bad Waldsee

Betrunken Auto gefahren

Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurde der Polizei am Donnerstagabend eine VW-Fahrerin gemeldet, die auf der B30 zwischen Gaisbeuren und Enzisreute unterwegs war. Die Polizisten trafen die 41 Jahre alte Frau am Fahrbahnrand parkend an und kontrollierten sie. Aufgrund deutlich festzustellenden Alkoholgeruchs sollte vor Ort ein Alkohol-Vortest durchgeführt werden, dieser scheiterte jedoch an den starken alkoholbedingten Ausfallerscheinungen der 41-Jährigen. Die Frau musste die Polizisten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Den Fahrzeugschlüssel und ihren Führerschein musste sie abgeben. Auf die 41-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Bad Waldsee

Pedelec-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich leicht

Eine leichte Kopfverletzung trug eine Pedelec-Fahrerin am Donnerstagnachmittag davon, nachdem sie in der Frauenbergstraße alleinbeteiligt gestürzt war. Die 80-Jährige streifte mit der rechten Pedale den dortigen Bordstein und kam daraufhin zu Fall. Durch den Aufprall am Boden verletzte sie sich leicht am Kopf und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Schutzhelm.

Wangen

Unfall mit leichtverletzter Person

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.500 Euro und eine leichtverletzte Person sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Peter-Dörfler-Straße ereignete. Eine 18-jährige Autofahrerin und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer befuhren die Straße "Haidösch" in Richtung Ravensburger Straße. Während die 18-Jährige anhielt, um einer BMW-Fahrerin aus der Peter-Dörfler-Straße die Vorfahrt zu gewähren, fuhr der 24-Jährige mit seinem VW an der 18-Jährigen vorbei und stieß dabei mit dem BMW zusammen. Bei der Kollision verletzte sich die BMW-Fahrerin leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Isny

Polizei sucht aufdringlichen Transporter-Fahrer

Weil er in aufdringlicher Art und Weise einer 22-jährigen Autofahrerin immer wieder dicht auffuhr und Lichthupe gab, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Kleintransporters, der am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der L318 zwischen Friesenhofen und der Abzweigung nach Rohrdorf unterwegs war. Zusätzlich beleidigte der Transporter-Fahrer die Autofahrerin, indem er ihr mehrfach den Mittelfinger zeigte. Den Transporter beschrieb die 22-Jährige als weiß, mit Planenaufbau und mutmaßlich ausländischem Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den Transporter geben können, mögen sich bei der Polizei in Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 melden.

