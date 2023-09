Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Mann außer Rand und Band

Weil er am Mittwochnachmittag in der Keplerstraße offenbar Streit suchte, muss ein 33-Jähriger mit Anzeigen rechnen. Nach einer Auseinandersetzung in seiner Unterkunft, bei dem er eine Musikanlage beschädigt haben soll, lief der Mann auf die Straße und beleidigte eine Anwohnerin. Im Anschluss soll er Steine und Golfbälle zur Hand genommen und diese in Richtung der Frau und gegen die Fenster des angrenzenden Wohnhauses geworfen haben. Anschließend suchte er zunächst das Weite, wobei er im Rahmen der Fahndung angetroffen werden konnte. Aufgrund seines Gemütszustandes wurde er in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.

Friedrichshafen

Autofahrerin kollidiert mit geparktem Wagen

Hoher Sachschaden entstand am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Eugenstraße. Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 23 Uhr bei starkem Regen in Richtung Riedleparkstraße. Offenbar geblendet von den Lichtern eines entgegenkommenden Wagens verlor sie kurzzeitig die Orientierung und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Citroen. Die Frau hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt. Ihr Wagen hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Mercedes beläuft sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro, am Citroen auf etwa 15.000 Euro.

Eriskirch

Einbrecher stehlen Fahrräder

Unbekannte haben sich zwischen Montag und Mittwoch unerlaubt Zutritt zu einer Hütte des Naturschutzzentrums in der Bahnhofstraße verschafft. Die Diebe stiegen über ein Fenster ein und nahmen den bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Fahrräder mit. Der Diebstahlsschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Langenargen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Oberteuringen

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen - Verursacher alkoholisiert

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der K 7735 zwischen Oberteuringen und Unterteuringen hat die Polizei strafrechtliche Ermittlungen gegen den 53-jährigen Unfallverursacher eingeleitet. Der Mann war im Waldgebiet bei Regen mit seinem Hyundai auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 34-Jährigen zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme der Polizei zeigte eine Atemalkoholmessung beim Unfallverursacher eine deutliche Alkoholisierung an, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand. Am nicht mehr fahrbereiten Hyundai entstand rund 5.000 Euro Sachschaden, am Mercedes wird dieser auf etwa 12.000 Euro beziffert. Dem 53-Jährigen droht nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Markdorf

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Die Polizei hat am Mittwochabend kurz vor Mitternacht in der Ravensburger Straße einen Motorradfahrer gestoppt, der den Beamten zuvor durch seine riskante und zugleich unsichere Fahrweise auffiel. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 41-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dass er offenbar nicht unerheblich alkoholisiert war. Weil ein Alkoholvortest über ein Promille ergab, musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein. Auch der 44-jährigen Eigentümerin des Motorrades droht eine Anzeige, weil sie die unerlaubte Fahrt zugelassen hatte.

