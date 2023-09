Polizei Köln

POL-K: 230903-1-K Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (2. September) auf der Alten Römerstraße im Stadtteil Langel ist ein 74 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der zuvor in einem Suzuki eingeklemmte Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 74-Jährige mit seinem Wagen gegen 21 Uhr auf Höhe des Mohlenwegs aus bislang ungeklärter Ursache von der Alten Römerstraße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln war im Einsatz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls dauern derzeit noch an. (al/iv)

