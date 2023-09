Polizei Köln

POL-K: 230901-2-K 14-Jähriger ohne Helm auf gestohlenem Roller unterwegs

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (1. September) hat ein 14-jähriger Kölner, der ohne Helm und Beleuchtung mit einem gestohlenen Roller in Neuehrenfeld unterwegs war, vergeblich versucht, vor einem Streifenteam der Polizei Köln zu flüchten. Gegen 0.40 Uhr war der Jugendliche auf der Nußbaumerstraße an den Polizisten vorbeigefahren, die daraufhin die Verfolgung aufnahmen. Der Tatverdächtige gab zunächst Gas und beschleunigte auf der Wöhlerstraße, stürzte jedoch an der Einmündung zum Methweg und rutsche mit dem Kleinkraftrad gegen einen geparkten Wagen. Als der Leichtverletzte wieder aufstand und ansetzte wegzulaufen, fixierten die Beamten ihn und nahmen ihn mit zur Wache. Ermittlungen beim Fahrzeughalter ergaben, dass der "50er" in der Nacht auf der Myliusstraße entwendet worden war. Die Mutter des 14-Jährigen holte ihren Sohn auf der Ehrenfelder Wache ab. (cs/de)

