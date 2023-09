POL-K: 230901-1-K/HH/B Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Computerbetrügern - Fotos

Köln (ots) - Am Donnerstagmorgen (31. August) haben vier Unbekannte gegen 3.40 Uhr einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Kerpen-Buir gesprengt. Nach der Detonation flüchteten die Verdächtigen in einem dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort auf der Kirchenstraße in Richtung Autobahn. Einen nicht detonierten Sprengsatz haben Spezialisten vom LKA ...

