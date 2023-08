Polizei Köln

POL-K: 230831-4-K Scheiben von sieben Fahrzeugen eingeschlagen - Festnahme

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Anwohners (41) haben Polizisten am Mittwochabend (30. August) einen 29 Jahre alten Mann, der in Köln-Buchheim sieben Fahrzeuge beschädigt haben soll, noch in Tatortnähe festgenommen. Laut Zeugenaussagen habe der Tatverdächtige gegen 23.15 Uhr mit einem Nothammer die Scheiben der auf der Frankfurter Straße geparkten Wagen eingeschlagen. Der 41-jährige Anwohner hatte den Mann aus dem Fenster seiner Wohnung beobachtet und war ihm anschließend gefolgt. Gleichzeitig alarmierte er die Polizei und lotste die Einsatzkräfte zum Aufenthaltsort des Flüchtigen an der Kirchgasse. Der montenegrinische Staatsbürger hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/iv)

