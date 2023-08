Polizei Köln

POL-K: 230830-2-K/GM Zwei Tatverdächtige nach Gewaltverbrechen in Radevormwald festgenommen - Haftrichter

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27. August 2023, Ziffer 2

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5589089

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagabend (29. August) gegen 22.20 Uhr einen 20 Jahre alten Mann in einem Auto auf der Uelfestraße in Radevormwald festgenommen. Zuvor war am Nachmittag ein leerstehendes Einfamilienhaus in Radevormwald nach dem Flüchtigen durchsucht worden. Der 20-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Amtsgericht Köln hatte bereits Anfang der Woche einen Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags gegen ihn erlassen. Er soll am Sonntagmorgen (27. August) in der Radevormwalder Innenstadt einem 19-Jährigen zusammen mit einem 22-Jährigen bei einer Auseinandersetzung tödliche Stichverletzungen zugeführt haben.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Zeugen zuvor einen Streit der zwei Tatverdächtigen mit dem 19-Jährigen beobachtet und Hinweise zu den Männern gegeben.

Bereits am Sonntagnachmittag (27. August) hatten Polizisten einen der Tatverdächtigen (22) in Radevormwald festgenommen. Ein Richter ordnete gegen den 22-Jährigen einen Tag später Untersuchungshaft an. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission.

Für weitere Auskünfte zum Verfahren steht Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer (StA Köln) telefonisch unter der 0221 477- 4271 zur Verfügung. (sw/iv)

