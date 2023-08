Polizei Köln

POL-K: 230830-1-K Zahlreiche Autoreifen in Mülheim zerstochen - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen zu einem oder mehreren Verdächtigen, der oder die insbesondere in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (9.-10. August) sowie von Dienstag auf Mittwoch (15.-16. August) in Mülheim an mindestens 35 Fahrzeugen Reifen zerstochen haben soll/en. Schwerpunktmäßig betroffen waren rund um den Ratsplatz geparkte Autos, vor allem an der Regenten-, Rats-, Seiden- und Wallstraße. Hierbei handelte es sich sowohl um Klein- als auch Mittelklassewagen, SUV und Kombi. Das Kriminalkommissariat 55 bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell