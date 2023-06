Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach Drogenfund in Bonn: Bundespolizei im Einsatz

Bonn (ots)

Am 27.06.23 gegen 21 Uhr machten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Bonn eine über 400 Gramm schwere Entdeckung: Amphetamin in der Sporttasche eines deutschen Staatsbürgers.

Gestern Abend wurde eine Streife im Bonner Hauptbahnhof auf einen augenscheinlich nervösen Mann aufmerksam. Der 20-Jährige teilte den Beamten mit, eine geringe Menge Betäubungsmittel dabei zu haben. Die Einsatzkräfte fanden bei der anschließenden Durchsuchung allerdings nicht nur eine geringe Menge auf: Insgesamt ca. 410 Gramm Amphetamin stellten sie in der Sporttasche sicher und beschlagnahmten es. Anschließend nahmen die Bundespolizisten den Euskirchener fest.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt zuständigkeitshalber das Polizeipräsidium Bonn.

