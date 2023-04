Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Sankt Leon-Rot: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw - Unfallverursacher verletzt

BAB 6, Sankt Leon-Rot (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die BAB 6 in Richtung Mannheim entlang. Aufgrund der Verkehrslage musste der 24-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Nach derzeitiger Unfallermittlung erkannte ein 47-jähriger VW-Fahrer die Situation nicht und fuhr dem Mercedes-Fahrer ungebremst hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des VW schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt und wurde nach der Erstversorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergungsarbeiten war der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 6 km Länge.

