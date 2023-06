BPOL NRW: Zwei Tage, zwei verletzte Vögel: Bundespolizei im tierischen Rettungseinsatz

Bielefeld (ots) - Die Fahrt in der Bielefelder Stadtbahn ohne Fahrschein ist für einen 43-Jährigen im Gefängnis geendet. Bei der Fahrscheinkontrolle am Montagabend (26. Juni) konnte der Mann weder Fahrschein noch Ausweis vorlegen. Deshalb brachte ihn der Kontrolldienst zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten ...

mehr