Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Saarburg (ots)

Am 23.08.2023, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Augenklinik in Saarburg, in derGraf-Siegfried-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen blauen BMW in Queraufstellung vorwärts auf einen Parkplatz gegenüber des Haupteinganges zu der Augenklinik ab. Nachdem sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie einen Schaden im Bereich des hinteren rechten Radkastens fest. Zeugenhinweisen zufolge wurde in dem genannten Tatzeitraum ein weißer Transporter der Marke Mercedes gesehen, wie dieser neben dem beschädigten PKW geparkt hatte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell