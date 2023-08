Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am Montag, dem 21.08.2023, zwischen 06:00 - 13:00 Uhr, in der Abwesenheit des Hauseigentümers, kam es in Schweich in der Jeichenstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die oder der unbekannte Täterin/Täter drang auf bislang unbekannte Weise in ein Zweifamilienhaus, in die dortige Erdgeschosswohnung ein. Im Inneren der Wohnung durchwühlte die oder der Täterin/Täter die persönlichen Gegenstände des Eigentümers. Nach der ersten Einschätzung sei nichts entwendet worden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

