POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrerflucht und 2 schwerverletzten Personen - Zeugen gesucht

Nittel (ots)

Am Freitag, den 18.08.2023, gegen 23:20 Uhr ereignete sich auf der B419, Höhe der Abzweigung Onsdorf/Nittel, ein Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen aus dem Kreis Trier und einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei ein aus Richtung Wellen kommender dunkler PKW auf der Fahrbahn des weißen PKW gefahren, weshalb die 20-jährige Fahrerin nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Hier kollidierte der PKW mit zwei Verkehrsschildern, wurde anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert und landete seitlich auf der Fahrerseite auf der Gegenfahrbahn. Die 20-jährige Fahrerin und die 21-jähirge Beifahrerin mussten anschließend durch die Freiwillige Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Der unbekannte Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort. Dieser könnte möglicherweise in Richtung Onsdorf (L135) abgebogen oder entlang der B419 in Richtung Wincheringen gefahren sein. An dem dunklen Pkw sollen die Kennzeichenfragmente TR oder WIL und die Zahl 9 angebracht gewesen sein. Die B419 musste während der Verkehrsunfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die FFW aus Nittel, Rehlingen, Tawern und Köllig mit ca. 40 Einsatzkräften, weiterhin 2 Rettungswagen, 2 Notärzte und ein DRK Fahrzeug aus Nittel. In der Nacht musste durch die Straßenmeisterei noch die Fahrbahn gereinigt und beschildert werden.

Aktuell sucht die Polizeiinspektion Saarburg nach Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfallhergang oder dem o.g. dunklen PKW machen können.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saarburg unter Tel.: 06581/9155-0 zu wenden.

