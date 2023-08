POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Alten Poststraße

Hermeskeil (ots) - In dem Zeitraum vom 14.08.2023 bis zum 17:08.2023 kam es in Hermeskeil Schulstraße 68, zu einem Kennzeichendiebstahl an einem dort geparkten Fahrzeug. Es handelt sich dabei um das amtliche Kennzeichen TR-BL 588, welches an einem weißen Suzuki angebracht war. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hermeskeil Telefon: 06503-9151-0 www.pihermeskeil@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

