POL-PDTR: Diebstahl unter Einsatz eines Messers

Schweich (ots) - Am Montag, dem 21.08.2023, zwischen 06:00 - 13:00 Uhr, in der Abwesenheit des Hauseigentümers, kam es in Schweich in der Jeichenstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die oder der unbekannte Täterin/Täter drang auf bislang unbekannte Weise in ein Zweifamilienhaus, in die dortige Erdgeschosswohnung ein. Im Inneren der Wohnung ...

