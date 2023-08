Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Budenheim; Unbekannte Graffiti Sprayer - Zeugen gesucht

Mainz - Budenheim (ots)

Am Montagmorgen wurden an einer Schule in Budenheim mehrere Graffitis im Außenbereich durch den Hausmeister festgestellt. Diese wurden von bislang unbekannten Tätern an mehrere Fenster, Wände, und Böden der Schule gesprüht. Dabei handelte es sich bei den Motiven der Graffitis um Hakenkreuze und andere fremdenfeindliche Inhalte. Der Tatzeitraum kommt vom 05.08.- 06.08.2023 in Betracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell