POL-PPMZ: Mainz - gemeinsame Kontrolle auf der Theodor-Heuss-Brücke - hessische und rheinland-pfälzische Polizisten kontrollieren gemeinsam

Mainz (ots)

60 Fahrzeuge sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Theodor-Heuss-Brücke kontrolliert worden. In enger Zusammenarbeit zwischen dem 2. Polizeirevier Wiesbaden in Kostheim und dem Altstadtrevier in Mainz (PI Mainz 1) haben 15 Einsatzkräfte eine Kontrollstelle in der Abfahrt zur Peter-Altmeier-Allee zwischen 22:30 und ein Uhr eingerichtet. Von den 60 Fahrerinnen und Fahrern waren fünf nicht angeschnallt, vier hatten keine Dokumente dabei, eine Person fuhr ohne ihm Besitz eines Führerscheines zu sein, in einem Fall war Ladung nicht richtig gesichert, drei Mal wurden technische Mängel festgestellt deren Behebung in den nächsten Tagen nachgewiesen werden muss und in einem Fall stand eine Person unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Weiterfahrt war damit nicht möglich und die Person muss mit einem Bußgeld und einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen. Gemeinsame Kontrollen dienen der Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Polizeidienststellen der beiden Bundesländer. Die gute Zusammenarbeit zeigt sich insbesondere in dringenden Einsatzlagen oder bei Verkehrsunfällen an oder in der Nähe der Landesgrenze.

