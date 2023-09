Polizei Köln

POL-K: 230901-3-K/UN/ST/EU Durchsuchungen bei mutmaßlichen Schul-Einbrechern - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Mittwochmorgen (30. August) ab 7 Uhr hat eine Ermittlungsgruppe der Kripo Köln, verstärkt durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, richterliche Durchsuchungsbeschlüsse in drei Übergangswohnheimen und einer Wohnung sowie fünf Haftbefehle gegen mutmaßliche, männliche Mitglieder (15, 17, 21, 26, 29) einer Gruppierung vollstreckt. Den 15-Jährigen nahmen örtliche Polizeikräfte in Selm (UN) fest.

Die Festgenommenen sind dringend verdächtig, in wechselnder Beteiligung in Schulen in NRW und Rheinland-Pfalz in Schulen - bevorzugt in den Sommerferien - eingebrochen zu sein. Dort sollen die Diebe vor allem technische Geräte wie iPads, in Einzelfällen Tresore und Bargeld mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro gestohlen haben. Den von den Einbrechern unter anderem durch das Zertrümmern von Türen und Mobiliar verursachten Sachschaden schätzen die Ermittler ebenfalls auf etwa 100.000 Euro.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befinden sich die nordrhein-westfälischen Tatorte in Lengerich (ST) und Weilerswist (EU). In Rheinland-Pfalz sind Schulen in Hilgert, Düngenheim, Grafschaft und Selters betroffen.

In den Durchsuchungsobjekten in Köln und Selm stellten die Beamten Beweismittel, unter anderem ein Tablet, Mobiltelefone, Notebook-Halterungen und Schlüssel sicher.

Der Fokus der Ermittler hatte sich im Mai 2023 auf die nun Festgenommenen gerichtet, als die Verdächtigen bei einer Fahrzeugkontrolle in Troisdorf als Insassen eines gestohlenen Autos angetroffen wurden, in dem die Polizisten Aufbruchswerkzeuge fanden. Die Ermittlungen dauern an. (cg/iv)

