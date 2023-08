POL-PPWP: Geld verloren anstatt Geld verdient

Kaiserslautern (ots) - Eine Bedrohung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Wie der 45-jährige mitteilte, hielt er sich am Vormittag auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße auf. Während er in seinem Pkw saß, sei ein junger Mann vorbeigelaufen, der ihn "aus dem Nichts heraus" anpöbelte und ihm verbal drohte. Um seine Drohung zu untermauern, habe der Unbekannte ein Messer gezückt und in seine Richtung gehalten. ...

