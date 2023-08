Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots)

Eine Bedrohung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Wie der 45-jährige mitteilte, hielt er sich am Vormittag auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Pariser Straße auf. Während er in seinem Pkw saß, sei ein junger Mann vorbeigelaufen, der ihn "aus dem Nichts heraus" anpöbelte und ihm verbal drohte. Um seine Drohung zu untermauern, habe der Unbekannte ein Messer gezückt und in seine Richtung gehalten. Anschließend lief er zu Fuß davon.

Der 45-Jährige folgte dem Mann mit seinem Pkw und verständigte telefonisch über Notruf die Polizei. So konnte er der Streife den aktuellen Standort des Täters durchgeben.

Die ausgerückten Polizeibeamten griffen den Tatverdächtigen wenig später in der Rudolf-Breitscheid-Straße auf. Der 19-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen und durchsucht. Dabei kam das Messer zum Vorschein. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Bedrohung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. |cri

