Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Exhibitionist am Bahnhof

Kaiserslautern (ots)

In aller Öffentlichkeit hat ein Mann am Donnerstagabend sein Glied entblößt. Der 42-Jährige fiel gegen 20 Uhr am Haupteingang des Bahnhofs auf, weil er vor aller Augen nicht jugendfreie Handlungen an sich selbst durchführte. Unter den Passanten, die das Verhalten des Mannes beobachten konnten, befanden sich auch mehrere Kinder. Einer der Zeugen alarmierte die Polizei. Der Exhibitionist wurde daraufhin von den eingetroffenen Beamten kontrolliert. Ein Atemalkoholtest zeigte einen stark erhöhten Promillewert. Anschließend wurde der 42-Jährige für eine Blutentnahme zur nächsten Dienststelle gebracht. Der Mann muss sich jetzt wegen exhibitionistischer Handlungen strafrechtlich verantworten. |ksr

