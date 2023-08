Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw-Unfall mit erheblichen Auswirkungen

A6/Wattenheim (ots)

Der Fahrer eines Autotransporters hat am Donnerstagnachmittag auf der A6 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Wattenheim einen Unfall mit erheblichen Folgen verursacht. Auch am heutigen Freitag ist der Streckenabschnitt der A6 in Fahrtrichtung Mannheim nach wie vor vollgesperrt. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern zur Stunde (10.45 Uhr) an.

Die bisherige Bilanz: Der Autotransporter sowie die sieben geladenen Fahrzeuge sind ausgebrannt. Ein Lkw der Autobahnmeisterei wurde mitsamt Anhänger und Warntafel ebenfalls massiv beschädigt. Ein weiterer Lkw einer Baufirma sowie etwa 400 Quadratmeter Wald wurden durch übergreifende Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Fahrbahnbelag im betroffenen Autobahnabschnitt wurde beschädigt. Wie stark, steht noch nicht fest. Der Gesamtschaden dürfte (geschätzt) im sechsstelligen Bereich liegen Aber: Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zu dem Unglück kam es kurz vor 16 Uhr, als der Fahrer des Autotransporters auf seinem Weg in Richtung Mannheim nach der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn den Hinweis auf eine bevorstehende Baustelle übersah. Nach den bisherigen Ermittlungen krachte der Transporter ungebremst auf den sogenannten "Baustellenvorwarner", einen Lkw der Autobahmeisterei, der mit Anhänger und entsprechender Warntafel auf dem rechten Fahrstreifen stand.

Der Transporter-Fahrer versuchte wohl noch, noch nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern, wobei der Tank des Autotransporters aufgerissen wurde. Kraftstoff verteilte sich auf der Fahrbahn und fing an zu brennen.

Der Transporter kam einige Meter weiter neben einem Lkw einer Baufirma, der auf dem Seitenstreifen abgestellt war, zum Stillstand. Die Flammen griffen auch auf dieses Fahrzeug sowie den angrenzenden Wald über, konnten aber von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Autotransporter und seine geladenen Fahrzeuge brannten aus, beziehungsweise wurden durch die Flammen erheblich beschädigt.

Während der Löscharbeiten war auch die Autobahn in der Gegenrichtung gesperrt. Erst gegen 18.15 Uhr konnten die Fahrbahnen in Richtung Saarbrücken wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Mannheim besteht die Vollsperrung weiterhin. Geschätzt wird, dass die Bergung des ausgebrannten Transporters gegen Mittag abgeschlossen sein könnte. Danach wird geprüft, wie stark der Fahrbahnbelag beschädigt ist. |cri

