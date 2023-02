Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Begrüßung von 83 Kolleginnen und Kollegen beim Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium

Hessen (ots)

Mit einer großen Veranstaltung wurden am Mittwoch, 15.02.2023, insgesamt 83 neue Kolleginnen und Kollegen beim Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium begrüßt.

In und um die Sporthalle der II. Bereitschaftspolizeiabteilung in Lich präsentierten sich nicht nur die einzelnen Organisationseinheiten des Präsidiums, sondern auch Einheiten und Staffeln der Behörde mit insgesamt vier Standorten in ganz Hessen.

Vor allem die insgesamt 53 Absolventinnen und Absolventen, die direkt im Anschluss ihres Studiums zur Bereitschaftspolizei gewechselt sind, zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt, die sie in den kommenden Jahren in ihrem neuen Beruf erwartet. Neben den Einsatz- sowie Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten stellten sich unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Spezialeinheiten, der Wasserschutzpolizei, der Technischen Einsatzeinheit und der Reiterstaffel sowie dem Polizeiärztlichen Dienst den "Neuen" als mögliches Betätigungsfeld in der abwechslungsreichsten hessischen Polizeibehörde vor.

An den Standorten der Bereitschaftspolizei werden neben den Berufsanfängerinnen und -anfängern auch 30 weitere Kolleginnen und Kollegen aus dem Verwaltungs- und Polizeibereich ihren Dienst versehen, die sich aus anderen Behörden zum HBPP hatten versetzen lassen.

Die zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen wurden herzlich von Vizepräsidentin Kathrin Rahn empfangen, die in ihrer Ansprache die Vielfalt der Behörde hervorhob und auf deren Erweiterung im Rahmen der Umorganisation zum Hessischen Einsatzpräsidium verwies.

Auch im Namen von Präsident Malte Neutzler bat Kathrin Rahn die Anwesenden, auf sich und auch die Kolleginnen und Kollegen zu achten. Die Vizepräsidentin betonte die gute Arbeit, die durch die Angehörigen der Hessischen Bereitschaftspolizei gemacht werde, und wies darauf hin, dass die Arbeit der Polizei stets im öffentlichen Fokus steht.

Im Anschluss bestand die Gelegenheit, sich an verschiedenen "Themeninseln" umfassend über die unterschiedlichen Tätigkeiten der Einheiten und Staffeln zu informieren. Auch Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, dem Hauptsachgebiet Einsatz sowie der Gleichstellungsbeauftragen und der Schwerbehindertenvertretung hießen ihre neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen.

