Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

In der Lutzerstraße ist ein geparkter Pkw in den vergangenen Tagen beschädigt worden. Wie der 65-jährige Fahrzeughalter der Polizei meldete, hatte er den grauen Hyundai Tucson am vergangenen Freitag (18. August) gegen 12 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am 23. August wieder zu seinem Auto ging, stellte der Mann eine Delle am Heck fest. Vom Unfallverursacher fehlt jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mit der Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell