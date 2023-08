Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb auf der Flucht verletzt zwei Polizisten

Kaiserslautern (ots)

Ein geflohener Dieb wurde am Mittwochabend von einer Polizeistreife gestellt. Beim Versuch, sich der Kontrolle zu entziehen, verletzte er zwei Polizisten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen stahl der 31-Jährige Mann zuvor Ware aus einem Lebensmittelladen in der Mennonitenstraße. Eine Mittarbeiterin erwischte ihn und versuchte, den Dieb festzuhalten, doch dem Mann gelang die Flucht. Die 55-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei. Anhand der Täterbeschreibung konnte der 31-Jährige in der Innenstadt von einer Streife ausfindig gemacht werden. Er rannte durch die Mannheimer Straße und versuchte, der Kontrolle durch die Polizisten zu entgehen. In einem Treppenhaus ergriffen die Beamten schließlich den Mann. Er stritt die Tat ab und versuchte erneut zu flüchten, was die Einsatzkräfte jedoch verhinderten. Infolgedessen wurde der 31-Jährige aggressiv und verletzte beide Polizisten leicht. Letztendlich überwältigten die Ordnungshüter den Dieb und setzten ihn fest. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Zusätzlich entdeckten die Beamten eine Plastiktüte mit Amphetamin sowie eine selbst gebaute "Waffe" in seiner Hose. Der 31-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zur nächsten Dienststelle gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren. |ksr

