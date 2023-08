POL-PPWP: Personenkontrolle - Polizei findet Diebesgut

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Espensteigstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter beschädigten in Höhe des Hauses Nummer 12 einen Granitpfosten in der Einfahrt. Den Spuren nach zu urteilen, war der Verursacher mit einem Fahrzeug dagegen gestoßen. Am Pfosten sowie an der angrenzenden Mauer wurden blaue Lackspuren gefunden, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Die ...

mehr