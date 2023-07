Polizei Essen

POL-E: Essen: Mercedes-Fahrer muss ausweichen und kollidiert mit VW Golf - Schwangere 37-Jährige schwer verletzt

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen:

Am Freitagmorgen kollidierte ein Mercedes Vito auf der Gladbecker Straße mit einem VW Golf. Dadurch wurde ein schwangere 37-Jährige schwer verletzt. Die Gladbecker Straße wurde für die Unfallaufnahme in Richtung Innenstadt gesperrt.

Am Freitagmorgen (7. Juli) gegen 9 Uhr fuhr ein 34-jähriger Dorstener mit einem Seat Ateca vom Gelände einer Waschstraße auf die Gladbecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dadurch musste ein 31-jähriger Mülheimer mit einem Mercedes Vito, der die rechte Spur der Gladbecker Straße befuhr, auf die linke Spur ausweichen, um eine Kollision mit dem Seat zu vermeiden. Hierbei übersah er vermutlich den VW Golf einer 37-jährigen Bochumerin auf der linken Fahrspur. Die beiden PKW kollidierten. Hierbei wurde die schwangere 37-Jährige schwer verletzt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Mercedes Vito als auch der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme wurde die Gladbecker Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt./SoKo

