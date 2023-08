Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gärtner baut an und um

Apolda (ots)

Nachdem die Beziehung zu seiner Freundin scheiterte, man sich trennte, aber der 39-jährige Hobby-Gärtner dies nicht akzeptieren wollte, kam es zu einem Hausfriedensbruch und Sachbeschädigungen innerhalb der Wohnung. Die gerufenen Beamten nahmen sich dem Hobby-Gärtner an und fertigten die Anzeige. Währenddessen wurde eine Cannabispflanze auf dem Balkon festgestellt. Der Hobby-Gärtner wurde sehr sentimental, als ihm die Pflanze abgenommen wurde, da er sich so viel Mühe mit der Aufzucht gegeben hat. Die Gärtnerkarriere endete am 26.08.2023 in Apolda. Anzeige Verstoß Betäubungsmittelgesetz und ein Platzverweis waren die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell