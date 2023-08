Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Entspannte Autofahrt

Apolda (ots)

Am Freitag den 25.08.2023 führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle durch. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Fahrzeugführers, zeigte der Drogentest ein positives Ergebnis zum Cannabiskonsum an. In Folge dessen ging es zur Blutentnahme und Fertigung der Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell