LPI-J: Zeugenaufruf

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag war ein 12jähriger in einem Laden in Weimar- Schöndorf unterwegs. Hier nahm er Damenunterwäsche mit in die Umkleide und entfernte die Diebstahlsicherung. Noch bevor er mit der Unterwäsche den Laden verlassen konnte, wurden die gelösten Sicherungen aufgefunden und der Junge durch einen Mitarbeiter festgehalten. Das Beutegut in Höhe von 50 Euro wurde an den Mitarbeiter zurückgegeben und gegen den Junge eine Diebstahlsanzeige ...

