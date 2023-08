LPI-J: Diesel-Diebstahl

Apolda (ots) - Am Donnerstag, den 24.08.2023, konnte gegen 18:30 Uhr einen Haftbefehl in Apolda realisiert werden. Der 44-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Die Geldstrafe des Haftbefehls, der Staatsanwaltschaft Erfurt, betrug 4000 Euro. Der 44-Jährige verhielt sich nicht kooperativ gegenüber den Beamten und wollte die Geldstrafe nicht bezahlen. Somit wurde er in die JVA Suhl Goldlauter gebracht und wird dort seine 80 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. ...

