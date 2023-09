Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Vandale hat am Donnerstag zwischen 7 Uhr und 13 Uhr einen in der Wilhelmstraße geparkten VW beschädigt. Der Täter zerkratzte den Lack des Wagens offenbar mutwillig mit einem spitzen Gegenstand und richtete Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an. Bereits Mitte Juli war der Wagen an ähnlicher Örtlichkeit Ziel unbekannter Vandalen gewesen. Personen, die im Bereich des dortigen Kirchplatzes Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein Radfahrer verletzt. Der 87-jährige Zweiradfahrer wollte die Ravensburger Straße überqueren und fuhr dabei seitlich in einen Pkw, der die Abbiegespur in Richtung Bundesstraße befuhr. In der Folge stürzte er von seinem Rad auf die Fahrbahn. Nachdem Passanten dem Mann zur Hilfe kamen, stand er auf und lief davon. Nach kurzer Zeit kehrte der Senior wieder zur Unfallstelle zurück, woraufhin sich ein Rettungsdienst um ihn kümmerte und zur weiteren Versorgung in eine Klinik brachte. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt.

Markdorf

Jugendlicher E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Unfall, der sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr in der Straße "Am Neusatz" ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise zu einem E-Sccoter-Fahrer. Der etwa 12-15 Jahre alte Roller-Fahrer fuhr vom Fußweg des Friedhofsgeländes und wollte die Straße in Richtung Waldhornstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer Autofahrerin und prallte seitlich in den Wagen. Anschließend suchte der Bub fluchtartig das Weite und hinterließ am Pkw einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Er hatte rote Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Der Polizeiposten Markdorf ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum E-Scooter-Fahrer geben können, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Salem

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer davongetragen, als er am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der L 204 zwischen Stefansfeld und Schapbuch in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 61-jährige Opel-Lenkerin hatte den im Kreisverkehr fahrenden 22 Jahre alten Vorfahrtsberechtigten übersehen woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der junge Mann stürzte, eine medizinische Versorgung war an der Unfallstelle jedoch nicht notwendig. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 2.000 Euro Sachschaden.

Hagnau

Radfahrer legt sich mit Fußgänger an

Nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Hagnauer Fußgängerzone ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein 82-jähriger Passant hatte einen Radfahrer in der Seestraße darauf hingewiesen, dass das Radfahren an der Örtlichkeit nicht erlaubt ist. Daraufhin reagierte der Radler ungehalten und warf dem Senior eine unangebrachte Äußerung entgegen. Der 82-Jährige suchte erneut das Gespräch und soll vom Radfahrer dabei gestoßen worden sein. Während der ältere Mann stürzte und sich am Kopf verletzte, suchte der Unbekannte in Richtung Immenstaad das Weite. Er wird als rund 50 Jahre alt und etwas stämmig beschrieben. Bekleidet war er mit einem roten Fahrradtrikot und einer schwarzen Radhose. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell