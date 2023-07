POL-CUX: Deichbrand 2023 - Anreise startet holprig, aber bisher ohne große Zwischenfälle

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im gesamten Innenstadtbereich erneut zu diversen Kelleraufbrüchen und entsprechenden Diebstahlstaten. Ziel waren oftmals leicht zugängliche Kellerabteile in Mehrparteienhäusern. Der oder die Täter verschafften sich über offenstehende Fenster oder Türen Zutritt und gelangen so an die Inhalte verschiedener Kellerabteile. In manchen Fällen wurden ...

