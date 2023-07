Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Kelleraufbrüche in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In den vergangenen Tagen und Wochen kam es im gesamten Innenstadtbereich erneut zu diversen Kelleraufbrüchen und entsprechenden Diebstahlstaten. Ziel waren oftmals leicht zugängliche Kellerabteile in Mehrparteienhäusern. Der oder die Täter verschafften sich über offenstehende Fenster oder Türen Zutritt und gelangen so an die Inhalte verschiedener Kellerabteile. In manchen Fällen wurden Fenster oder Türen aufgehebelt oder aufgebrochen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Die Polizei rät generell Zugänge zu Kellern, Abstellräumen, Geräteschuppen, Gartenhäusern, Garagen aber auch allen anderen Gebäuden zu verschließen und abzuschließen. Des Weiteren sollten z.B. in Kellerräumen keine Gegenstände von größerem Wert gelagert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell