POL-CUX: Ortsschild in Lunestedt entwendet

Cuxhaven (ots) - Stinstedt. Am gestrigen Montagabend (17.07.2023) bemerkten Anwohner gegen 20:10 Uhr einen Brand ihres landwirtschaftlichen Gehöfts im Feldweg in Stinstedt. Drei Personen konnten sich unverletzt aus dem Gebäude retten. Es wurden keine Personen verletzt. Durch den Brand wurden die Stallungen in Teilen vollkommen zerstört. Mindestens eine Kuh verendete ...

