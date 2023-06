Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit Schlappen zu viel Gas gegeben - vier beschädigte Autos

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.6.2023 ereignete sich gegen 13.00 Uhr ein Unfall auf einem Parkplatz eines Discounters an der Dr.-Rau-Allee in Warendorf mit vier beschädigten Autos. Ein 62-Jähriger wollte auf dem Parkplatz mit seinem Pkw einparken und hatte nach seinen Angaben beim Wechsel von Bremse auf Gas ein Problem mit seinem Schlappen. Dadurch bedingt gab der Warendorfer zu viel Gas und fuhr in drei geparkte Autos. An allen Pkw entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Deshalb nahmen die Beamten den 62-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie den Führerschein des Warendorfers sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell