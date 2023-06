POL-WAF: Ahlen. Gestohlene Räder festgestellt - Wer sind die Eigentümer?

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen zwischen Mittwochmittag (21.6.2023, 12.45 Uhr) und Donnerstagmorgen (22.6.2023, 5.20 Uhr) in eine Bäckerei an der Keplerstraße in Ahlen ein. Der oder die Unbekannte stahl aus dem Ladenlokal Geld und eine volle Getränkeflasche. Wer hat an der Bäckerei oder im Umfeld verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

