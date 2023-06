Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Tatverdächtige bei Einbruch entdeckt und vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 22.6.2023 ging bei der Polizei um circa 7.40 Uhr der Hinweis auf einen aktuell stattfindenden Einbruch in Telgte, Emsuferbleiche ein. Drei Personen waren in ein Bootshaus eingebrochen. Polizisten nahmen dort zwei Tatverdächtige, 22 Jahre und 31 Jahre alt, vorläufig fest. Ein Dritter sprang in die Ems und konnte flüchten. In einer von den Tatverdächtigen mitgeführten Tasche befand sich mutmaßliches Diebesgut, das sichergestellt wurde. Ebenso ein Fahrrad, das dem Flüchtigen gehören dürfte. Es handelt sich bei ihm um einen 20-jährigen Telgter. Der 22-jährige Münsteraner wurde nach Abschluss der Maßnahmen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Der 31-jährige Telgter wird am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster einem Amtsrichter vorgeführt.

