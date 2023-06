Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter drangen am Vormittag des 24.06.2023 in ein Wohnhaus an der Polterkuhle in Oelde ein. Die Tatzeit kann auf die Zeit von 08.30 - 12.00 Uhr eingeschränkt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

