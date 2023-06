POL-WAF: Telgte-Westbevern. Einbruch in Apotheke

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 22.6.2023 ging bei der Polizei um circa 7.40 Uhr der Hinweis auf einen aktuell stattfindenden Einbruch in Telgte, Emsuferbleiche ein. Drei Personen waren in ein Bootshaus eingebrochen. Polizisten nahmen dort zwei Tatverdächtige, 22 Jahre und 31 Jahre alt, vorläufig fest. Ein Dritter sprang in die Ems und konnte flüchten. In einer von ...

