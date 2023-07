Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Entwendete Bronzestatue "Zementpacker" in Hemmoor - Statuenteile wieder aufgetaucht und an die Samtgemeinde übergeben

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Schwanewede/Bremen. Ende März 2023 wurde vom Gelände des Zementmuseums in Hemmoor eine große Bronzestatue, der so genannte "Zementpacker", entwendet (wir berichteten). Bereits kurze Zeit später tauchten einzelne Teile der Statue, welche mit einem Winkelschleifer zertrennt worden waren, an einem Recyclingbetrieb in Bremen wieder auf. Ein Mitarbeiter des Betriebes meldete sich daraufhin bei der Polizei. Gegen den Verantwortlichen eines Metallverarbeitungsbetriebes aus Schwanewede, durch den die Statuenteile angeliefert worden waren, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Die Statuenteile werden nach nun erfolgter Freigabe durch die Staatsantwaltschaft Stade an die Samtgemeinde Hemmoor ausgehändigt.

